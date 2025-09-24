Rusia cita al embajador moldavo por la negativa de acreditar a observadores rusos

"Al jefe de la misión diplomática moldava se le presentó una enérgica protesta por la infundada negativa de acreditar a representantes rusos como observadores a corto plazo en la misión de observación de la OSCE/OIDDH, así como a miembros de la Cámara Pública de la Federación Rusa como observadores internacionales en las elecciones parlamentarias del 28 de septiembre", señala una nota oficial.

Según Moscú, se trata de una "una grave violación de los compromisos internacionales" de Chisinau.

"Es incompatible con los valores democráticos que los dirigentes moldavos afirman profesar y constituye una muestra más de sus políticas antirrusas", añadió el ministerio de Exteriores ruso.

Moscú considera que las acciones de las autoridades moldavas "socavan gravemente la confianza en la legitimidad de las próximas elecciones y la transparencia del proceso electoral".

El Kremlin puso hoy en duda que los opositores al Gobierno moldavo y a la presidenta europeísta, Maia Sandu, tengan voz y voto en las elecciones parlamentarias del próximo domingo.

"Sabemos que la parte de la población que apoya el rumbo occidental del país tendrá la oportunidad de expresar su opinión en las elecciones y ejercer su derecho a voto. También sabemos que a la parte de la población que está a favor de desarrollar buenas relaciones, incluido con nuestro país, se le negará en gran medida el derecho a votar", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Rusia criticó previamente la apertura de tan solo dos colegios electorales en territorio de su país para la votación de los miembros de la diáspora moldava, que Moscú estima en cerca de medio millón de personas.

Las autoridades rusas también criticaron la reducción de centros de votación en la región separatista moldava de Transnistria, donde Rusia tiene desplegado un contingente militar.

La presidenta de Moldavia afirmó este lunes que la independencia y la soberanía de ese país "peligran" por las acciones de Rusia antes de las elecciones parlamentarias fijadas para el 28 de septiembre.

Según Sandu, Moscú trata de "comprar" a los votantes moldavos para hacerse con el control del país, ubicado entre Ucrania y Rumanía.