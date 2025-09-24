Rusia destaca que un 80 % de las misiones de combate en Ucrania están a cargo de drones

"La experiencia de la operación militar especial muestra que en los últimos tiempos la magnitud del uso de sistemas de drones se incrementó considerablemente. En la zona del frente son utilizados hasta en un 80 % de las misiones de combate", afirmó, citado en un comunicado publicado por Defensa en Telegram.

Beloúsov celebró un consejo técnico dedicado al desarrollo de estos sistemas con representantes del mando militar ruso, centros de investigación científica, organizaciones educativas y sociales y empresas, según el ministerio ruso.

En particular, destacó que el éxito del Ejército depende en gran medida de la eficacia del pilotaje de los drones, por lo que "el perfeccionamiento de los sistemas de mando pasa a un primer plano".

"Hoy marcaremos las direcciones de desarrollo de los sistemas de control de drones para una perspectiva cercana y lejana", indicó.

Según Defensa, durante la reunión se analizó el uso de los sistemas de drones por parte del Ejército, temas vinculados a la información de la situación en el frente de batalla y la automatización del manejo de estos sistemas, en particular con el uso de la inteligencia artificial, la visión técnica y las redes neuronales.

No es la primera vez que Beloúsov decida su atención al desarrollo de los drones.

En agosto pasado, durante una inspección a unidades rusas en el frente de batalla comentó la creación de una base de datos del uso de este tipo de artefactos en el frente y las pruebas de un equipo computarizado que permite el análisis sobre el uso de drones sin necesidad de que medien operadores, entre otros desarrollos novedosos.