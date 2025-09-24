Rusia nombra a Ígor Krasnov como nuevo presidente del Tribunal Supremo

El nombramiento de Krasnov, propuesto por el presidente ruso, Vladímir Putin, fue aprobado por unanimidad, informó la oficina de prensa del Senado.

Previamente, hoy mismo, el jefe del Kremlin liberó a Krasnov de su cargo de fiscal general, y nombró en su reemplazo Alexandr Gutsan, hasta ahora su representante en el Distrito Federal Noroeste.

Ayer, durante su comparecencia en el Senado ruso-, Krasnov declaró que veía "imposible" el restablecimiento de la pena de muerte en Rusia.

Ese mismo día el Comité sobre Legislación Constitucional y Construcción del Estado apoyó la candidatura de Krasnov para el cargo y recomendó a la cámara su nombramiento.

"Ante todo, quisiera señalar que considero la nominación del presidente de Rusia, mi candidatura al cargo de presidente del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, como una muestra de máxima confianza, una enorme responsabilidad hacia nuestra sociedad y el pueblo", aseguró el candidato.

El puesto de presidente del Supremo quedó libre en julio tras el fallecimiento de Irina Podnósova, quien fue compañera de clase de universidad de Putin.

El Fondo de Lucha contra la Corrupción, creado por el fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni, denunció el lunes en una de sus investigaciones que desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 la familia de Krasnov adquirió inmuebles por valor de casi 1.500 millones de rublos (18 millones de dólares).

Además, los activistas señalaron que un apartamento de 304 metros cuadrados cerca del Kremlin y valorado en 760 millones de rublos (más de 9 millones de dólares) estaba registrado nombre de su hijo de dos años, Mijaíl Krasnov.