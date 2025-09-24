Rusia vuelve a atacar la región ucraniana de Zaporiyia y causa dos muertos

"Solo en un día, dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas. Siete fueron hospitalizadas, dos de ellas permanecen en estado grave", señaló en su cuenta de la aplicación Telegram.

En total, tras la tercera noche consecutiva de bombardeos, hay 28 personas heridas en los hospitales, nueve de ellas en estado grave.

Fedorov indicó que en los últimos días, los habitantes de Zaporiyia han presentado alrededor de 300 denuncias por daños a sus propiedades, lo que es "otra señal de que el enemigo apunta a los civiles y a nuestra vida aquí, en la región cercana al frente".