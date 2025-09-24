Ryanair adelanta al 12 de noviembre el uso exclusivo de tarjetas de embarque electrónicas

La compañía indicó que, a partir de esa fecha, los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física, sino que deberán utilizar la versión digital generada en la aplicación 'myRyanair' durante la facturación de su vuelo.

Ryanair, líder en Europa del sector de vuelos económicos, recordó que "casi el 80 %" de sus clientes ya utilizan tarjetas de embarque digitales, en línea con las prácticas de otras industrias dedicadas por ejemplo a la venta de entradas para festivales o eventos deportivos.

"Para garantizar a nuestros clientes una transición fluida al uso exclusivo de tarjetas de embarque digitales, realizaremos el cambio a partir del miércoles 12 de noviembre, que suele ser un periodo algo más tranquilo para viajar tras las concurridas vacaciones de mitad de trimestre", expuso hoy en un comunicado su director de mercadotécnica, Dara Brady.

El directivo aseguró que este cambio a tarjetas de embarque digitales resultará en "una experiencia de viaje más rápida, inteligente y ecológica" para los viajeros.

Según Brady, se trata de un paso más en el avance de la aplicación 'myRyanair', que ya ofrece a los usuarios funciones como 'Pide Desde Tu Asiento' e 'información de vuelos en tiempo real'.