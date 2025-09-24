Sánchez afirma que está "en las antípodas del discurso" de Donald Trump

"No puedo verme reflejado en nada de lo que dijo (Trump), ni en la emergencia climática, ni en la salud global, ni en la situación que está padeciendo la población de Gaza", detalló Sánchez en una rueda de prensa en la misión española ante la ONU.

El discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU llamó la atención por la virulencia de su tono contra Naciones Unidas, tanto en cuestiones climáticas como migratorias o sobre el enorme gasto que supone el mantenimiento de la organización.

Sánchez recordó que España condenó desde el primer momento el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra suelo israelí, pero recordó que eso "no justifica las matanzas indiscriminadas" que Israel ha cometido en Gaza.

Con respecto a si es partidario de romper relaciones comerciales o diplomáticas con Israel, dijo que "por el momento" su Gobierno no lo tiene previsto porque "queremos preservar las relaciones diplomáticas entre los dos países", aunque exista "una discrepancia total y absoluta" con la actitud de ese Gobierno en Gaza.

Sin embargo, Sánchez añadió que no sabe "qué puede suceder en las últimas horas, (pues) las acusaciones del Gobierno de Israel a los integrantes de la flotilla nos preocupan", en alusión a la flotilla Global Sumud, de los que una buena parte de sus integrantes son españoles y que ha sido hostigada antes de su llegada a la costa gazatí.