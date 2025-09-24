Sánchez asegura que su mujer y su hermano son inocentes y la verdad se impondrá

Sánchez se refirió a la situación judicial de su mujer y su hermano en rueda de prensa en Nueva York para hacer balance de su agenda en Estados Unidos, con motivo de la semana de alto nivel de la ONU.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Si toca defender la verdad, pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi mujer y mi hermano son inocentes", recalcó ante las últimas decisiones de los jueces al frente de esas investigaciones.

Sánchez confió en que cuando se demuestre esa inocencia, tenga la misma repercusión mediática que lo que está planteando ahora el juez al frente de la investigación a su mujer.

Las declaraciones de Sánchez tienen lugar el mismo día en que el juez Juan Carlos Peinado propuso que Begoña Gómez sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento en 2018 de Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, la sede de la Presidencia del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el juez, existen "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" para dar este paso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La decisión del juez de Madrid se conoció un día después de que la Audiencia de Badajoz, en el oeste de España, confirmara el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, y de otros diez investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, lo que los sitúa solo a un paso de ir a juicio.

El caso se abrió a raíz de la creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, que fue otorgada a David Sánchez.

Estos casos judiciales contra personas muy cercanas al presidente del Gobierno español es objeto de numerosas críticas de la oposición conservadora, mientras el partido socialista como otros partidos de izquierda las cuestionan por poco consistentes y acusan a los jueces de hacer política, idea que también llegó a expresar el propio Sánchez.