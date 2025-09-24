Sánchez ensalza el ejemplo de Mujica frente a la ultraderecha que amenaza a la democracia

Sánchez participó en Nueva York en un acto en homenaje a Mujica en el que estuvieron presentes el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el de Uruguay, Yamandú Orsi.
Ante ellos y varios centenares de asistentes al homenaje, el jefe del Ejecutivo español alertó del riesgo para la democracia de la ultraderecha, que lamentó que se haya hecho fuerte de la mano de la mentira y la manipulación debido a la incertidumbre y el miedo que existe en el mundo.
Frente a ello, pidió que las democracias se hagan fuertes ofreciendo certezas y esperanzas ante cualquier temor.
A su juicio, eso lo entendió Mujica mucho antes que los demás, y su ejemplo defendió que sirva para actuar en defensa de la democracia y conseguir la igualdad.
El presidente del Gobierno se preguntó que diría el expresidente uruguayo ante lo que sucede en Gaza y dijo que lo que está perpetrando allí Israel "no tiene nombre, pero sí una palabra que lo define: genocidio".
Al hilo de ello, insistió en la defensa del reconocimiento de Palestina como Estado y pidió coherencia y eliminar dobles raseros como los que, por desgracia, cree que existen en la actualidad a la hora de actuar ante diferentes conflictos.