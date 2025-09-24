Sánchez ensalza el ejemplo de Mujica frente a la ultraderecha que amenaza a la democracia

Nueva York, 24 sep (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ensalzó este miércoles el ejemplo del que fuera presidente de Uruguay Pepe Mujica para hacer frente a lo que calificó de internacional ultraderechista que amenaza a la democracia.