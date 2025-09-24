Secretario del Tesoro dice que está entrevistando a 11 candidatos para liderar la Fed

"Estoy entrevistando a 11 candidatos. Algunos me han sorprendido gratamente por la solidez de su candidatura durante las entrevistas", señaló en una entrevista con la cadena Fox Business Bessent, que explicó que por el momento no dará "más detalles" sobre los entrevistados.

"La próxima semana habrá muchas entrevistas. Creo que la primera ronda terminará a principios de octubre. Luego comenzaremos otra ronda, y espero poder hablarlo con el presidente Trump y presentarle tres o cuatro candidatos muy prometedores", añadió el secretario del Tesoro.

Está previsto que el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, deje el cargo el próximo mayo.

Su salida se producirá tras meses de críticas de la Casa Blanca, que ha pedido abaratar aún más el dinero y para ello ha presionado a la entidad, que debe ser independiente del Gobierno, para que flexibilice aún más.

Para ello ha recurrido a diversas acciones, desde amenazar con despedir a Powell por el sobrecoste de unas obras a tratar de cesar a la gobernadora Lisa Cook por un supuesto fraude hipotecario.

El propio Trump también nombró recientemente a Stephen Miran, exjefe de su Consejo de Asesores Económicos, como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed en sustitución de Adriana Kugler, que dejó el cargo en verano.

Miran participó en el encuentro del Comité Federal de Mercado Abiero (FOMC) la semana pasada y fue el único de los doce miembros con derecho a voto que no aprobó la decisión de bajar los tipos en un cuarto de punto, y pidió que la entidad emisora recortara el referencial en 50 puntos básicos.

"El candidato del presidente Trump para la Junta de la Reserva Federal, Stephen Miran, ha dicho más cosas en una semana que los miembros nombrados por la administración (de Joe) Biden durante todo su mandato", aseguró hoy Bessent en Fox Business.

El secretario del Tesoro insistió en que los actuales tipos de interés son "muy restrictivos" y están afectando a la vida de los estadounidenses, especialmente en lo referente a los costes de la vivienda, y aseguró estar "un poco sorprendido de que el presidente (Powell) no haya dado ninguna indicación de cuál será el objetivo final antes de que finalice el año, aunque sea un recorte de entre 100 y 150 puntos básicos".

Atendiendo a lo dicho por Powell, al último comunicado del FOMC o al último informe de proyecciones de la Fed, la mayoría de analistas prevé que el órgano aplique dos recortes, probablemente de un cuarto de punto cada uno, en sus reuniones de octubre y diciembre, lo que dejaría los tipos en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %.