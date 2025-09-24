Serrat lamenta que el mundo asista a "atrocidades como el genocidio del pueblo palestino"

"Cada día busco ropa de optimista que ponerme, últimamente no encuentro ropa de mi talla", bromeó el intérprete y compositor español en su discurso tras recoger en San Fernando (sur de España) el XIV Premio Cortes Real Isla de León, con el que esta ciudad próxima a Cádiz reconoce este año la trayectoria de un artista que simboliza el poder de la música como "instrumento de lucha por la libertad, la democracia y los valores constitucionales".

"Envejezco en paz, pero no resignado", dijo en su discurso antes de lamentar que los ciudadanos "somos desgarrados testigos de unas atrocidades brutales que se están ejerciendo a nuestro alrededor", como "el genocidio que sufre día a día el pueblo palestino sin que se produzcan unánimes y contundentes respuestas por parte de los gobiernos del mundo entero, especialmente de aquellos que se atribuyen el papel de garantes de la paz y de la libertad".

El cantautor, con una amplia carrera también en Latinoamérica, suscitó tras estas palabras un encendido aplauso de los asistentes a la ceremonia de entrega de este premio en el Real Teatro de las Cortes, el mismo escenario en el que hace 215 años, el 24 de septiembre de 1810, se reunieron los diputados para plantar la semilla de la primera Constitución que recogía los principios de la democracia en España, la Carta Magna de 1812.

En su intervención, Serrat destacó la necesidad de que la sociedad actual emprenda "un ejercicio en el que últimamente estamos desentrenados: un ejercicio de tolerancia".

En su lista de denuncias, recalcó que "resulta desalentador la dejadez con la que enfrentamos la catástrofe del cambio climático, provocado por la mano y la codicia del hombre" y que "por razones económicas" se vayan "aplazando las soluciones".

También lamentó que la corrupción campe "como campa" por todo el mundo y se levanten "muros y alambradas" para contener las oleadas migratorias de personas que se ven en la necesidad de salir de sus países "porque se mueren de hambre, de enfermedades, de guerras que no han provocado ellos".

Serrat, nacido en Barcelona hace 81 años y retirado de los escenarios desde diciembre de 2022, confesó que en su respuesta a esta "emergencia", Europa se ha convertido en "un mercadillo, lejos de los valores de la Ilustración, del humanismo, de la justicia, de la fraternidad".

Este premio, que se otorgó por primera vez en 2002, ha recaído entre otros, en los diputados ponentes de la Constitución española de 1978 (2002), en las naciones de Argentina, Chile, Colombia y Venezuela (2010), en el Parlamento Europeo (2012), ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) en 2016, o la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (2020).