Sevilla arranca su festival del bel canto con ópera en el balcón de la Maestranza

En una ciudad que ha inspirado unas 150 obras del bel canto, se ha elegido a la Maestranza para, ante un público muy numeroso, escuchar arias y dúos de algunas de las óperas más reconocidas que tienen a esta ciudad como eje central.

Y no es baladí la elección, porque una de las obras escogidas, ‘Carmen’, cumple en 2025 su 175 cumpleaños, tras ser estrenada el 3 de marzo de 1875 en el teatro de la ópera cómica de París la obra de George Bizet.

A Carmen le ha puesto voz la soprano Ana Cadaval, que asegura a EFE que se trata de “un personaje muy de Sevilla”, incluso, “uno de los personajes más carismáticos que ha dado la ópera”, y en su actuación de hoy ha querido mostrar “su rebeldía, ese salvajismo que tiene, porque es indomable, y eso la hace diferente al resto de heroínas”.

Cadaval cree que este personaje es muy distinta a las mujeres de algunas obras “que esperaban que el príncipe las salvara o que morían débiles”, porque el personaje de Bizet “siempre defendió su libertad y como es un personaje tan poderoso, a todo el mundo le atrae mucho”.

Y ahora ha podido interpretarla en Sevilla, donde su autor la imaginó, “un verdadero privilegio”, y además hacerlo en “un sitio tan carismático” como su plaza de toros, y acercando la ópera al público, “un género que a todos gusta, y que hay que tener la opción de acceder a él”.

Con la complicidad de Engranajes Culturales, la ópera se acercará desde hoy a los sevillanos y visitantes en distintos espacios de la ciudad, como el Balcón de Rosina del Barrio de Santa Cruz, la calle Asunción, el Parque de la Torre de los Perdigones o la Plaza Antinoo, con un repertorio especialmente seleccionado para ser atractivo y reconocible, que incluye algunos de los fragmentos más célebres de algunas de las óperas ambientadas en Sevilla y de sus personajes míticos.

Por eso, como esta tarde desde La Maestranza, se podrá escuchar ‘Deh vieni alla finestra’, de Don Giovanni (Mozart); ‘Una voce poco fa’, de El Barbero de Sevilla (Rossini); ‘La ci darem la mano’, de Don Giovanni y ‘Habanera’ o ‘Toreador” + Coros’, de Carmen.

Y para que la magia sea posible, con Carlos Ruiz como maestro de ceremonias y Antonio Henares al piano, sonarán las voces de, además de Ana Cadaval, Armando Martín, Yue He y Andrés Merino.

El festival ha arrancado con una cita muy original, que ha hecho que se llene el acceso a la plaza de toros, ya que cuando los paseantes han visto que a las 20.10 arrancaba el recital, muchos se han ido acercando al improvisado patio de butacas, en un espectáculo además sin coste alguno, una forma como pocas de democratizar el acceso a la ópera para cualquier persona.

Y, este jueves se ha previsto la apertura oficial del Festival en la Real Fábrica de Artillería, sede principal del certamen, que, como defiende el alcalde, José Luis Sanz, “nace para quedarse”, para poner en valor esta mezcla de tradición, patrimonio, y la capacidad de la ciudad de ser “vanguardia en las artes escénicas”.

Se trata de una cita cultural de primer nivel que, hasta el próximo 12 de octubre, desplegará óperas, recitales y actividades en siete espacios patrimoniales de la ciudad, así como en diferentes rincones de Sevilla.