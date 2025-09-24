Simposio del Consejo de las Américas reunirá a empresarios en Miami el 16 de octubre

El evento se desarrollará bajo el lema 'Impulsando el futuro de América Latina: Innovación, competitividad e integración global' y también servirá para conmemorar el 30 aniversario de los Premios de Negocio BRAVO, que reconocen el liderazgo empresarial de América Latina.

"El Simposio siempre ha sido un punto de encuentro para dialogar, compartir ideas y generar innovación a partir de los logros alcanzados en América Latina", dijo en un comunicado la vicepresidenta de AS/COA Miami y presidenta de los Premios de Negocio BRAVO, María Lourdes Terán.

Además, recordó la importancia de tener presente a esta región "en un momento de tanta incertidumbre geopolítica y económica".

El simposio constará de paneles, conferencias magistrales, charlas y mesas redondas durante la que los ponentes conversarán sobre los temas más relevantes que están definiendo el presente y el futuro de la región.

Entre los participantes se encuentran la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem; el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar; y el viceministro de Integración y Comercio Exterior de Guatemala, Héctor Marroquín.

También intervendrán otros representantes de compañías como Bank of America, FedEx o Amazon, entre otras.