Sube a treinta la cifra de fallecidos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

Según la última actualización del Gobierno capitalino, con corte a las 22:00 hora local (04:00 GMT del miércoles), suman treinta muertos, quince hospitalizados y 39 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, tras el siniestro ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Geovana, una joven de 21 años que estaba internada en el Hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez, aunque la autoridad no especificó los apellidos de la víctima.

La explosión, que para los habitantes de la Ciudad de México es una más graves en la historia reciente de la metrópoli, ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra la niña de dos años que sobrevivió tras ser protegida por su abuela Alicia Matías Teodoro, quien falleció el sábado por quemaduras en más del 90 % del cuerpo.

Jazlyn Azulet, de dos años, fue trasladada el lunes al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas (EE.UU), de la fundación mexicana Michou y Mau. La menor sufrió quemaduras en el 25 % de su superficie corporal, y según la asociación "ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable".

La semana pasada, también se reportó el fallecimiento del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusan de haber provocado el accidente por conducir a "exceso de velocidad".

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos este día en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.