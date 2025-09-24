Suben a 84 los gazatíes muertos en lo que va de miércoles por ataques israelíes

Periodistas gazatíes que hacen el seguimiento en las morgues de los hospitales incluso elevan esta cifra a 91, según su último recuento al que ha tenido acceso EFE.
A primera hora de este miércoles, cazas israelíes lanzaron tres misiles contra tiendas en las que se refugiaban gazatíes cerca del mercado de Firas en la Ciudad Vieja de la capital gazatí, dejando a más de una veintena de personas muertas, entre ellas cinco niños.
En el barrio de Sabra, al sur de Gaza, Israel también bombardeó la casa del doctor Fawzi Al Hams y, según fuentes locales, en el momento del ataque se encontraban en su interior su esposa, hijos y otros familiares. Hasta el momento, se han reportado al menos cinco personas muertas tras este ataque.
En el centro de la Franja, Israel bombardeó una casa perteneciente a la familia Khattab en el campo de Nuseirat, matando a cuatro gazatíes, según recoge la agencia de noticias palestina, Wafa.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.400 palestinos, entre los que hay más de 19.000 niños.