Suben a 84 los gazatíes muertos en lo que va de miércoles por ataques israelíes

Jerusalén, 24 sep (EFE).- Al menos 84 gazatíes han muerto en lo que va de miércoles en diferentes ataques israelíes lanzados contra la Franja de Gaza, la mayoría concentrados en la capital gazatí, según informa la agencia de noticias palestina, Wafa, que cita a fuente médicas.