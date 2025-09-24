Taipéi denuncia "amenazas terroristas" contra una exposición taiwanesa en Praga

En un comunicado, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China- señaló que había recibido un correo electrónico en el que se advertía que, si el Ejecutivo continuaba adelante con la exhibición en el Museo Nacional de Praga, "no se descartaba que en dicho recinto ocurrieran incidentes como incendios provocados, robos, tiroteos o ataques terroristas".

"El remitente instaba al Gobierno a reconsiderar seriamente la continuidad de la muestra", apuntó el MAC, agregando que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de Cultura también recibieron "cartas amenazantes" desde la misma cuenta de correo electrónico.

El organismo gubernamental indicó que ya había notificado sobre lo sucedido a las misiones taiwanesas en el exterior y a las autoridades checas pertinentes "para reforzar las medidas de seguridad" en torno a la exposición, en la que se muestran objetos imperiales chinos del Museo Nacional del Palacio de Taiwán.

Si bien el comunicado no alude directamente a China como instigadora de las amenazas, sí que se difunde apenas unos días después de que Taipéi condenase la cancelación de otra exposición de arte taiwanés en el Museo Estatal Central de Kazajistán por la presunta "presión arbitraria" de Pekín.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este contexto, China ha intensificado su campaña de presión diplomática y militar contra Taiwán en los últimos años, organizando maniobras bélicas en las inmediaciones de la isla con cada vez más frecuencia y forzando la pérdida de aliados diplomáticos de Taipéi en favor de Pekín.

El Gobierno de Taiwán, liderado por el Partido Democrático Progresista, una formación de tendencia soberanista, desde 2016, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro sólo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes.