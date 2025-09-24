The Pokémon Company se desvincula de video que usa su imagen para promover deportaciones

La compañía dijo en un comunicado que ha tenido conocimiento del video compartido por el DHS que incluye imágenes y lenguaje asociado con la famosa marca, lo que ha causado reclamos entre los seguidores de la importante franquicia en EE.UU.

“Nuestra empresa no participó en la creación ni distribución de este contenido, y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual”, subrayó Pokemón.

El video, publicado en la cuenta del DHS en la plataforma X el lunes pasado, muestra un montaje de arrestos realizados por agentes migratorios con la canción principal de Pokémon, que incluye la frase: Gotta catch 'em all (Hay que atraparlos a todos, en español) y la figura del protagonista principal Ash Ketchum.

Hasta este miércoles el video tenía más de 70.000 visualizaciones y había generado un gran rechazo por parte de los defensores de los inmigrantes.

La compañía no dijo si emprenderá acciones legales contra el DHS o exigiría que se retiren las imágenes y la música relacionada con anime.

Esta no es la primera vez que el DHS utiliza la imagen de una marca o celebridad en sus videos para promover las deportaciones masivas, este miércoles, el comediante estadounidense Theo Von, de ascendencia nicaragüense y cercano al presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a la agencia de usar su nombre sin permiso en un video.

"DHS, yo no aprobé que me usaran en esto. Sé que ustedes saben mi dirección, así que manden un cheque. Y por favor bajen esto y, por favor, déjenme fuera de sus videos 'bombazos' de deportación", escribió en X el 'influencer', con 8,5 millones de seguidores en Instagram y conocido por su pódcast 'This Past Weekend'.