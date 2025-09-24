Toyota mantiene cerrada una fábrica de motores en Brasil destrozada por un vendaval

São Paulo, 24 sep (EFE).- Toyota mantiene cerrada este miércoles y sin previsión de reapertura su fábrica de motores en Porto Feliz, en el estado brasileño de São Paulo, dos días después de que un fuerte vendaval dañara seriamente la estructura, informó la empresa en un comunicado.