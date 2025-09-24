Tres bares de Barcelona y uno de Madrid, entre los 100 mejores del mundo

El madrileño 'Angelita' se sitúa en el puesto 51, mientras que de los bares de Barcelona, 'Dr. Stravinsky' está en el puesto 83, 'Boadas' en el 85 y 'Foco', que entra por primera vez en la lista en el puesto 89.

La lista del 51 al 100 hecha pública este miércoles incluye bares de 34 ciudades de todo el mundo, con 16 nuevas incorporaciones, entre las que se encuentran las primeras entradas de Taichung (Taiwán) con 'Vender' (74) y Medellín (Colombia) con 'Mamba Negra' (81) y 'Bar Carmen' (100).

Esta lista prepara el escenario para el anuncio en directo de The World's 50 Best Bars 2025, que se celebrará el 8 de octubre en Hong Kong.

La elección se hace partir de los votos de más de 800 expertos independientes, incluyendo reconocidos ‘bartenders’, educadores, autoridades de cócteles y galardonados escritores sobre bebidas, e incluye bares de 34 ciudades de todo el mundo.

Europa lidera la lista conocida hoy con 15 bares, incluyendo los cuatro de España y otros cuatro de Italia: 'Freni e Frizioni' (58) y 'Jerry Thomas Speakeasy' (98) de Roma, a los que se unen 'L'Antiquario' (63) de Nápoles y la nueva incorporación 'Gucci Giardino' (99) de Florencia.

El Reino Unido sigue con tres incorporaciones para Londres, incluidos 'A Bar with Shapes For a Name' (73), 'Kwãnt Mayfair' (79) y el nuevo entrante 'Three Sheets Soho' (80). De otras partes del continente sobresalen 'Wax On' de Berlín (57); 'Barro Negro' de Atenas (62); 'Bird' de Copenhague (66), y Tjoget de Estocolmo (76).

De los 20 bares del continente americano, los de Estados Unidos vuelven a liderar la lista 51-100 con un total de ocho bares: Nueva York alberga cuatro de estos locales, incluyendo la nueva incorporación, 'Schmuck' en el puesto 59; 'Attaboy' sube 12 puestos hasta el 72; 'Martiny’s' (75) y 'Employees Only' (95).

Además, las nuevas incorporaciones 'True Laurel' de San Francisco y 'Mírate' de Los Ángeles están en los puestos 64 y 93 respectivamente, con un regreso triunfal para 'Kumiko' de Chicago en el 97. El 'Café La Trova' de Miami alcanza el puesto 82.

México sigue de cerca con cinco bares: de Ciudad de México están 'Licorería Limantour' (52), la nueva incorporación 'Bar Mauro' (54) y 'Baltra Bar' (78); de Guadalajara, 'El Gallo Altanero', en el puesto 71; y 'Arca' de Tulum en el 77.

El nuevo ingreso, 'Exímia' de São Paulo se sitúa en el puesto 61, el mejor de Sudamérica.

En Colombia, por primera vez, los bares de Medellín aparecen en la lista con las dos nuevas incorporaciones, mientras que en Bogotá está 'La Sala de Laura', en el puesto 68.

En Buenos Aires está el nuevo entrante, 'Víctor Audio Bar' en el puesto 87 y 'Florería Atlántico' en el 90.

Los bares de Hong Kong ahora lideran en Asia con tres en la lista 51-100, Japón y Tailandia siguen con dos bares cada uno y dos nuevas incorporaciones de Bangkok; también cuenta con un bar Corea del Sur, en Seúl y otro en Sri Lanka.