Tribunal de India falla contra X en su batalla por el bloqueo gubernamental de contenidos

La compañía había acusado al Gobierno de imponer un "régimen de censura" al ordenar la retirada de contenidos sin un proceso judicial previo, argumentando que las acciones eran ilegales y violaban la libertad de expresión.

Por su parte, el Gobierno defendió que su enfoque es necesario para combatir la proliferación de contenido ilegal y garantizar la rendición de cuentas en línea.

Al desestimar la petición, el juez superior M. Nagaprasanna, del Tribunal Superior de Karnataka, afirmó que "toda plataforma que busque operar en esta nación debe aceptar que la libertad está uncida a la responsabilidad", según informó el portal especializado Law.com.

X argumentó que las acciones de la India son ilegales e inconstitucionales y que pisotean la libertad de expresión al facultar a decenas de agencias gubernamentales y miles de policías para reprimir lo que, según la plataforma, constituye una crítica legítima a los funcionarios públicos.

Este es un episodio más de la tensa relación que mantienen la India y X en los últimos años, marcados por múltiples acusaciones y batallas legales, debido a las restrictivas políticas de bloqueo de contenidos de la India

La India implementó en 2021 una normativa, bajo el nombre de Directrices sobre Intermediarios, que obliga a eliminar rápidamente cualquier contenido ilegal y ayudar a investigar su origen.

Uno de los puntos que más inquieta a X es que el incumplimiento de las normas pone a la compañía estadounidense en peligro de perder la protección legal que acompaña a su estatus de intermediario y ser considerado responsable de los contenidos que los usuarios publican en su plataforma.