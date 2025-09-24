Trump acusa a los demócratas de alentar una retórica contra ICE tras el tiroteo en Dallas

Washington, 24 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó este miércoles a los demócratas del tiroteo en un centro de detención de migrantes de Dallas, Texas, que dejó un muerto, y les acusó de haber alentado una retórica contra el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU..