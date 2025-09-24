Trump exige a la ONU investigar fallos de escalera y teleprónter en su discurso

"Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero. Simplemente nos agarrábamos firmemente del pasamanos, o habría sido un desastre", afirmó Trump en su cuenta oficial de la red social Truth, en referencia al apagón de los escalones cuando se dirigía a la sala de oradores de Naciones Unidas en Nueva York el martes.

El mandatario también exigió que se investigara la falla del teleprónter durante su discurso, así como una supuesta anomalía en el sonido de la sala que, según él, impidió que los líderes presentes escucharan con claridad su intervención. "Los que hicieron esto deberían ir presos", agregó.

Naciones Unidas, por medio de un comunicado, adjudicó la detención de la escalera mecánica a un camarógrafo de la delegación estadounidense que subió de espaldas y, al llegar al final, habría activado un mecanismo de seguridad. Respecto al teleprónter, la organización señaló que el aparato estaba siendo operado por personal de Estados Unidos durante la intervención del presidente.

"Deberían estar avergonzados. Envío una copia de esta carta al secretario general y exijo una investigación inmediata. No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada", concluyó Trump.

