Ucrania anuncia un ataque ruso con misiles contra un centro de entrenamiento de soldados

"Entre las armas usadas hubo dos misiles balísticos Iskander", señalaron en un breve comunicado en el que indicaron que debido a la precisión del ataque y a pesar de las medidas de seguridad "no fue posible evitar por completo las bajas entre el personal".
La nota publicada en redes sociales señaló que los servicios de emergencia están trabajando en el lugar de los hechos, cuya ubicación no fue revelada, y que los heridos están recibiendo la asistencia médica necesaria.
"Para preservar las vidas y la salud de la gente, se está trabajando de forma constante para equipar los centros y campos de entrenamiento y otras instalaciones militares con refugios seguros. Además, se están tomando medidas de seguridad adicionales para proteger a los soldados durante los ataques aéreos y con misiles de parte del enemigo", concluyó el comunicado.
El excomandante de las Fuerzas de Tierra ucranianas, Mijailo Drapati, dimitió el pasado mes de junio después de que varios ataques rusos contra centros de adiestramiento militar.
