"Un acuerdo sigue siendo posible", señala Macron tras reunirse con el presidente de Irán

"Un acuerdo sigue siendo posible. Solo quedan unas horas. Corresponde a Irán responder a las condiciones legítimas que hemos planteado. Por la seguridad de la región, por la estabilidad del mundo", manifestó el presidente francés en su cuenta de X tras la reunión con Pezeshkian.

Al respecto, explicó que la posición de Francia, junto a la de Alemania y el Reino Unido, que son los tres países que han puesto en marcha el proceso de reinstauración de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, es clara, porque "Irán no debe tener jamás el arma nuclear".

Para evitar que entren en vigor, en un plazo que se cumplirá en la madrugada del sábado si no se alcanza antes un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Macron reiteró a Pezeshkian tres condiciones sobre las que aseguró que no van a "transigir".

La primera es el pleno acceso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la segunda la transparencia sobre las existencias de material enriquecido y la tercera es retomar inmediatamente las negociaciones.

Además de la cuestión nuclear, Macron también conversó con Pezeshkian sobre los franceses que permanecen detenidos en Irán de manera arbitraria y "en condiciones inhumanas".

Por ello, pidió nuevamente que los tres prisioneros, Cécile Kohler, Jacques Paris y Lennart Monterlos, sean "liberados inmediatamente" y aseguró que "Francia no abandona a ninguno de sus hijos".