Un muerto y 18 heridos en ataque con misiles sobre región rusa de Bélgorod

Moscú, 24 sep (EFE).- Una persona murió y otras 18 resultaron heridas en un ataque con misiles ucranianos sobre la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informaron hoy las autoridades locales.

24 de septiembre de 2025 - 07:05
"Por la noche, la ciudad de Bélgorod fue atacada con misiles (...), falleció una persona", escribió en Telegram el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

Gladkov agregó que el ataque dejó también 18 heridos.

Además, el gobernador informó de que 52 drones derribados ayer en Bélgorod.

Bélgorod, junto con la vecina Kursk, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.

Desde el inicio de la contienda en febrero de 2022, los ataques ucranianos han dejado en Bélgorod más de 300 víctimas mortales, según medios locales.

