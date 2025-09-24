Un nuevo ciclón toma fuerza en su avance hacia Filipinas tras el paso de Ragasa

El ciclón cuenta con ráfagas de viento de hasta 105 kilómetros por hora y se encuentra actualmente a 815 kilómetros al noreste de la isla sureña de Mindanao, en el mar de Filipinas, afirmó la agencia meteorológica del archipiélago (PAGASA) en su boletín más reciente.

Opong, como se lo conoce localmente, "seguirá intensificándose" y "podría alcanzar la categoría de tifón antes de tocar tierra en la región de Bicol" el viernes por la tarde, dijo PAGASA, atravesando después el archipiélago y golpeando a su paso a Manila.

Por el momento, las autoridades han dado la alarma más baja por fuertes vientos en la región central de Visayas, aunque numerosas provincias del norte del país continuaron suspendiendo este miércoles las clases presenciales debido al paso del supertifón Ragasa el lunes.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres de Filipinas (NDRRMC, en inglés) elevó hoy a cuatro los muertos y once los heridos por los fuertes vientos e inundaciones desatados por Ragasa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La tormenta tocó tierra en el norte de Filipinas el pasado lunes, entre miles de evacuaciones, y dejó además 14 fallecidos y 124 desaparecidos en el vecino Taiwán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El supertifón Ragasa avanza ahora con rachas superiores a los 220 kilómetros por hora hacia el sureste de China, donde la agencia de meteorología lo calificó como el ciclón más poderoso del planeta en lo que va de 2025, y las autoridades de Shenzhen y Cantón ordenaron la evacuación de unas 400.000 personas en zonas de riesgo.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sudeste asiático, donde las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones. Países como Filipinas se ven golpeados cada año por una veintena de estas tormentas tropicales, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.