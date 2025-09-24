Un video contradice la versión de inmigración sobre la muerte de un mexicano en Chicago

El video, al que tuvieron acceso medios locales a través de una ley sobre libertad de información, muestra los instantes inmediatamente posteriores al incidente, en el que el agente fue supuestamente arrastrado por el vehículo del migrante, Silverio Villegas-González, antes de disparar contra el conductor.

La muerte del mexicano, de 38 años, tuvo lugar el pasado 12 de septiembre en Franklin Park, Illinois, un suburbio al oeste de la ciudad de Chicago, y desencadenó las condenas de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México llamó a las autoridades estadounidenses a investigar lo ocurrido.

ICE defendió la actuación de sus agentes afirmando que Villegas-González "intentó conducir su vehículo contra el equipo de arresto, golpeando a un agente y arrastrándolo mientras huía del lugar. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma de fuego e impactó en el sujeto. Tanto el agente como el sujeto recibieron atención médica de inmediato y fueron trasladados a un hospital".

La muerte del hombre, que las autoridades aseguran que estaba en Estados Unidos de forma ilegal, se certificó en el hospital, mientras que el agente sufrió "heridas graves", según ICE.

Sin embargo, el video revelado esta semana, que fue grabado por las cámaras corporales de uno de los policías de Chicago que llegó al lugar poco después del tiroteo, muestra al agente supuestamente atropellado tranquilizándolo al asegurar que sus heridas "no eran graves".

"Intentó atropellarnos", agregó el efectivo de ICE, a quien se observa con la rodilla izquierda ensangrentada, a través de un agujero en su pantalón.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) afirmó ayer en relación con el video que todo incidente que implique el uso de un arma de fuego "debe ser reportado y revisado adecuadamente por la agencia", e indicó que el ICE "realizará una revisión independiente del incidente crítico".