Uruguay y Brasil buscan erradicar el trabajo infantil en la zona fronteriza

Durante el encuentro, el responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social uruguayo, Leonardo Batalla, apuntó que el espacio creado "es fundamental" para diseñar, coordinar, fortalecer y sostener estrategias integrales y efectivas dirigidas.

Asimismo, según recoge un comunicado de dicha cartera, hizo hincapié en la importancia de la cooperación binacional, porque -apuntó- "los problemas y las vivencias de la población que habita en la frontera no pueden ser abordados de forma unilateral".

"Las fronteras son espacios de mutua convivencia y una atención efectiva necesita de la sinergia de ambos Estados", explicó el uruguayo, quien añadió que la Encuesta Nacional sobre Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes de 2024 reveló que en Uruguay cerca de 40.000 niñas, niños y adolescentes hacen algún tipo de trabajo.

Esa problemática se agrava en los departamentos (provincias) fronterizos.

Por su parte, la subinspectora general de Trabajo y Seguridad Social y presidenta del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Andrea Bouret, detalló que el trabajo infantil, especialmente en las zonas de frontera, es "una grave violación de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo social y económico".

En ese sentido, dijo que el Mercosur juega un rol importante en poder erradicarlo al proporcional un marco de cooperación y políticas conjuntas.

"La creación de mesas binacionales, como la que se propone entre Uruguay y Brasil, es un ejemplo directo de esta cooperación y es responsabilidad de ambos países que su accionar y funcionamiento sea acorde a las pautas establecidas en el acuerdo hoy firmado", afirmó Bouret.

En su misma línea, la coordinadora nacional alterna de Uruguay, Natalia Regalot, señaló que el trabajo infantil es un fenómeno complejo y multifacético que requiere respuestas integrales.