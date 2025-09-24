Veinte heridos, dos graves, por el impacto de un dron lanzado desde Yemen en sur de Israel

"El MDA está brindando atención médica y evacuando a 20 heridos al Hospital Yoseftal, entre ellos 2 hombres en estado grave, de unos 60 años, con lesiones graves en las extremidades; 1 herido moderado con heridas de metralla en la parte superior del cuerpo y 17 heridos leves con heridas de metralla y lesiones en las extremidades", recoge el comunicado del servicio de emergencias.

Se trata del segundo dron disparado desde Yemen que impacta en esta ciudad sureña de Israel en menos de una semana. El pasado jueves, 18 de septiembre, un dron lanzado por los rebeldes hutíes impactó en un hotel de Eilat, sin dejar heridos ni víctimas mortales.

De momento, los rebeldes hutíes todavía no han reivindicado este ataque.

El Ejército israelí reconoció en un comunicado que hizo intentos por interceptar el vehículo aéreo no tripulado, pero que no lo logró.

"Tras el sonido de las sirenas en Eilat hace poco, un dron lanzado desde Yemen cayó en la zona. Se intentó interceptarlo y los equipos de búsqueda y rescate están operando en la zona donde se recibió el informe", indicó en la nota.

Los hutíes, aliados de Irán, comenzaron a disparar misiles y drones contra Israel tras el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, en octubre de 2023. Pese al alto el fuego alcanzado en mayo entre ellos y Estados Unidos, principal aliado de Israel, los lanzamientos han continuado, aunque la gran mayoría son interceptados sin que se produzcan víctimas o daños.

Israel atacó en varias ocasiones Saná, la capital del Yemen, así como otras zonas controladas por los insurgentes, en acciones con las que mató a finales de agosto al primer ministro y a otros once miembros del Ejecutivo hutí.

También la semana pasada, al menos 36 personas murieron y más de 130 resultaron heridas en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra Saná y la provincia septentrional de Al Jawf, según el Ministerio yemení de Salud controlado por los hutíes.