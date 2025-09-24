Veintiún cadáveres de migrantes fueron recuperados en el Mediterráneo la semana pasada

El informe semanal de la OIM, que además explicó que dos personas continúan desaparecidas, detalló que entre los 858 migrantes devueltos, se computaron 696 hombres, 108 mujeres y 54 menores de edad, cuyo sexo no fue precisado.

La OIM señaló que, desde principios de este año hasta el pasado 20 de septiembre, 18.260 migrantes fueron devueltos a Libia, entre ellos 15.851 hombres, 1.624 mujeres y 640 menores, mientras que de las 145 personas restantes no especificó el género ni el rango de edad.

En el mismo periodo de tiempo, 458 personas perdieron la vida en la ruta marítima del Mediterráneo Central y 420 permanecen desaparecidas.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia se convirtió en un país de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países de África subsahariana, y este año vuelve a ser el principal punto de partida en la ruta del Mediterráneo Central.

La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indicó en sus últimos datos publicados, que entre las 49.048 personas que alcanzaron costas italianas hasta el 21 de septiembre desde el norte de África en lo que va de año, 43.451 salieron de Libia.