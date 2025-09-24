Wall Street abre en positivo mientras Nvidia recupera algo del terreno perdido con 0,4 %

Los mercados futuros vinculados al índice de referencia S&P 500 subieron un 0,2 %, minutos después de la campana de apertura, el mismo porcentaje marcó el Nasdaq-100 que creció 102 puntos, mientras que el Dow Jones de Industriales subió 48 puntos, o un 0,1 %.

Nvidia comenzó la jornada de forma positiva con un incremento del 0,4 %, un poco recuperando el terreno perdido en la jornada anterior, al parecer, como señal de que la confianza en el sector de la IA aún no está del todo perdida.

La Bolsa de Valores de Nueva York había cerrado ayer en rojo, con los inversores apostando por las ventas y la recogida de beneficios tras varias jornadas de noticias positivas para el sector tecnológico, que dispararon acciones como las de Oracle y suscitando temores por una burbuja.

Nvidia había anunciado una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, mientras que Oracle, que había hecho público que OpenAI firmó un contrato con ella por 300.000 millones de dólares, se posicionó como una de las grandes beneficiadas del pacto impulsado por el Gobierno de Donald Trump para que la 'app' TikTok funcione con mínima representación china.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy