Wall Street cierra en rojo con las tecnológicas arrastrando a la baja

Al toque de campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0,37 %, hasta 46.121 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,28 %, hasta 6.637, y el índice Nasdaq perdió un 0,34 %, hasta 22.497.

Nvidia anunció el lunes una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, mientras que Oracle se posicionó como una de las grandes beneficiadas del pacto impulsado por el Gobierno de Donald Trump para que la 'app' TikTok funcione en EE.UU. con mínima representación china.

Oracle había experimentado una subida estelar en bolsa, desde que reveló hace dos semanas que su cartera de pedidos para proyectos de inteligencia artificial (IA) se había multiplicado por cuatro, y se hizo público que OpenAI había firmado un contrato con ella por 300.000 millones de dólares.

Sin embargo, se expande la impresión de que el sector tecnológico se encamina a una naturaleza circular debida a la pugna por la inteligencia artificial, que está propiciando lo que algunos han llamado "incestuosas" relaciones entre las grandes empresas del sector.

Según los analistas, el mercado también reaccionó negativamente, ayer y de nuevo hoy, a unos comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que en un discurso en Rhode Island donde opinó que "los precios de las acciones están bastante altos" de acuerdo con "muchos indicadores".

Entre los 30 valores del Dow Jones, los que más bajan hoy son Amgen (-2,65 %) IBM (-1,73 %) y Goldman Sachs (-1,72 %); entre los valores ganadores destacan United Health (1,18 %), Chevron (1,12 %) y Walt Disney (1,05 %).

El petróleo de Texas cerró con el barril al alza un 2,21 %, lo que lo pone en 64,81 dólares.