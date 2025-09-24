Xi anuncia en la ONU los nuevos y más ambiciosos planes climáticos de China para 2035

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, anunció este miércoles los nuevos planes nacionales sobre el clima (contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, por sus siglas en inglés) para 2035, entre ellos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7% a 10% respecto al nivel máximo alcanzado.