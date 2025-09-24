Xi anuncia en la ONU los nuevos y más ambiciosos planes climáticos de China para 2035

Además, Xi se comprometió a que el consumo de energía no fósil en el país represente más del 30% del consumo total de energía e instalación de 3,6 gigavatios de capacidad de energía solar y eólica, más de seis veces el nivel de 2020.
A través de un videomensaje en la cumbre del clima, que se celebra en el marco de la Asamblea General de la ONU, el mandatario también se comprometió en una ampliación del sistema de comercio de emisiones para los sectores con mayores emisiones, y construcción de una sociedad resiliente al cambio climático.
China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, por su población de 1.400 millones de habitantes y a su condición de nación manufacturera.
Actualmente, el país asiático se ha comprometido a estabilizar sus emisiones de CO2 para 2030 y a alcanzar la neutralidad de carbono para 2060.
En un momento en que el Estados Unidos de Donald Trump se suma al negacionismo climático, ahora China parece aspirar a convertirse en uno de los defensores de la necesidad de combatir el calentamiento del planeta, tras años de haber ido a la cola en sus medidas de descarbonización.
En la cumbre del clima convocada por el secretario general de la ONU, António Guterres, participan hoy más de 45 jefes de Estado y se espera que a lo largo de sus discursos más de 100 gobiernos confirmen sus compromisos para hacer frente a la crisis climática con nuevos NDC.