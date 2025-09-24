Yandel anuncia la llegada a Madrid de su concierto 'Sinfónico' en enero de 2026

La promotora del concierto, que será el próximo 25 de enero, anunció que el formato 'Sinfónico', que el artista puertorriqueño estrenó en Miami, "cruzará el Atlántico por primera vez para presentarlo en un show único".
Decenas de músicos con arreglos de cuerda y viento propios de la música clásica acompañaran a la "leyenda" del reguetón, que ofrecerá al público español algunos de sus temas más conocidos, como 'Yandel 150', 'Rakata', 'Encantadora' o 'Ay Mi Dios', con una producción "de altísimo nivel", señala en un comunicado.
Así, Yandel se mantiene como un "pionero" dentro del género reguetonero, al ser el primer artista urbano en plantear un concierto de sus "más grandes hits" acompañado de una orquesta sinfónica, asegura la promotora.
Yandel, también conocido por formar parte del grupo Wisin & Yandel, acaba de recibir dos nominaciones a los Grammy Latinos 2025 por su colaboración con su compatriota Tego Calderón, 'Reggaeton Malandro'.
