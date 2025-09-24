Yandel anuncia la llegada a Madrid de su concierto 'Sinfónico' en enero de 2026

Madrid, 24 sep (EFE).- El puertorriqueño Yandel anunció este miércoles que su concierto 'Sinfónico' llegará a Madrid en enero del próximo año, la primera vez que este formato que combina sus grandes éxitos de música urbana con una orquesta sinfónica se presenta en Europa.