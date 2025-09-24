Zelenski aborda con Mulino las sanciones a la 'flota fantasma' rusa

"Panamá ya ha revocado el registro de más de 200 petroleros rusos, incluidos aquellos que provocan un grave riesgo al ser usados", escribió Zelenski en sus redes sociales.
El mandatario ucraniano también trató con Mulino los esfuerzos internacionales para recuperar a los menores ucranianos deportados por Moscú a territorio ruso.
"Ucrania está preparando una resolución para condenar el secuestro y deportación de niños y el apoyo de Panamá será importante para nosotros", afirmó.
Finalmente, Zelenski agradeció a Panamá su respaldo a todas las resoluciones pro-ucranianas en la ONU, al pueblo ucraniano, y, en particular, a sus niños.
"Valoramos los pasos de Panamá para limitar las operaciones de la flota en la sombra rusa", concluyó, aludiendo a otra designación para los buques que emplea Moscú para evadir las sanciones occidentales a sus exportaciones de crudo.