Zelenski se reúne con Felipe VI en Nueva York y le agradece el apoyo español a Ucrania

Nueva York, 24 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este miércoles en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas con el rey Felipe VI, al que agradeció el apoyo español a Ucrania.