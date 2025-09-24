Zelenski se reúne con Felipe VI en Nueva York y le agradece el apoyo español a Ucrania

"España apoya a Ucrania en muchas áreas: humanitaria, militar y económica. Lo que más importante es que este apoyo es genuino y efectivo. Gracias por su solidaridad sincera con nuestro pueblo", escribió Zelenski en sus redes sociales.
Poco antes, Zelenski había pronunciado un discurso ante la Asamblea General en el que lamentó la debilidad de las instituciones internacionales, que, según dijo, ha llevado a que hoy en día sean "las armas las que deciden quién sobrevive".
El presidente ucraniano instó a fortalecer la cooperación internacional y a impedir que Rusia se salga con la suya para poner fin a una nueva carrera armamentística que de acuerdo con él pone en riesgo al mundo entero.
Por su parte, el rey, al que acompañó en el salón de la Asamblea el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de injustificable la violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia, y garantizó que España seguirá apoyando los esfuerzos por una paz justa y duradera.
