Zelenski se reúne con Sánchez y agradece los esfuerzos de España para una "paz real".

"Le agradecí el apoyo a Ucrania desde el primer momento de la agresión rusa a gran escala, así como todos los esfuerzos con el objetivo de lograr una paz real", escribió Zelenski en sus redes sociales.
El mandatario ucraniano explicó que en su reunión con Sánchez abordó la situación en el frente y el proceso de paz con Rusia, a la que acusó de seguir "rechazando las iniciativas de paz" y de hacer "todo lo posible por prolongar la guerra".
Según Zelenski, Sánchez enfatizó "la importancia de preservar la unidad entre Europa y Estados Unidos y de seguir trabajando en el marco de la Coalición de Voluntarios para que la paz esté más cerca", una posición que el líder ucraniano afirmó valorar.
"También abordamos las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE). Esperamos que el primer paquete de negociación se abra pronto, de forma simultánea con Moldavia. Estoy agradecido al primer ministro por su disposición a mantener su apoyo político", concluyó el presidente ucraniano.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Con anterioridad, Zelenski se había reunido con el rey Felipe VI, al que agradeció el respaldo español en el ámbito humanitario, militar y económico.
"Lo más importante es que este apoyo es genuino y efectivo. Gracias por su solidaridad sincera con nuestro pueblo", escribió Zelenski en sus redes sociales tras el encuentro con el monarca.