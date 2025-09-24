Zelenski se reúne con Sánchez y agradece los esfuerzos de España para una "paz real".

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este miércoles con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que agradeció los esfuerzos por lograr una "paz real", en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.