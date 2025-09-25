341 asilados han sido reasentados desde Líbano y Costa Rica a España en lo que va de año

España, a través del Programa Nacional de Reasentamiento para 2025, se ha comprometido a reasentar en sus fronteras a 1.200 refugiados y, en lo que va de año, ya se ha completado el proceso con 341 personas, de las cuales 298 procedían de Beirut (Líbano) y 35, de Costa Rica.

Desde esta semana, España acoge a 85 personas de origen sirio procedentes de Líbano como parte de este programa, informó el el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones español en un comunicado.

Estos 85 refugiados (entre ellos, casi medio centenar de menores) llegaron ayer al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial y bajo un dispositivo desplegado por 16 organismos y entidades, como la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, ACNUR, AENA, Guardia Civil, Policía Nacional y Cruz Roja.

Se trata del sexto traslado derivado de la misión de selección que llevó a cabo el Ministerio en julio de 2024, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ACNUR en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Oficina de Asilo y Refugio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, señaló, a través del comunicado, que la protección de las personas refugiadas y "la apuesta por una movilidad segura y ordenada" son pilares de la política migratoria del Gobierno español y su contribución a la solidaridad internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado mes de mayo se llevó a cabo una primera misión de selección de expedientes en Costa Rica con el resultado de 383 personas pendientes de traslado.

Además, en 2023, el Gobierno implantó una vía complementaria a este programa de reasentamiento para autorizar la llegada de personas refugiadas, preferentemente de América Central y del Sur, para cubrir una oferta de empleo de una empresa en España.

En lo que va de 2025, han llegado por esta vía a España 44 personas (12 familias), que han sido acogidas en las ciudades de Valladolid y Murcia por la entidad Accem, que gestiona el programa de acogida de las personas trasladadas a través de esta vía.