Abás ante la ONU: Lo que hace Israel en Gaza no es una agresión, es un crimen de guerra

Abás, que intervino por videoconferencia al vetar Estados Unidos su visado para poder viajar a Nueva York, indicó que la población palestina hace frente en Gaza a "una guerra de genocidio, destrucción, inanición y desplazamiento".

"Han asediado a un pueblo y destruido más del 80 % de los hogares, escuelas, iglesias, mezquitas e infraestructuras", indicó Abás sobre Gaza, para quien la ofensiva israelí en la Franja palestina "se recordará como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI".

Abás reclamó que se ponga fin a la ofensiva israelí, que llegue allí ayuda humanitaria "cuanto antes" a través de la ONU para que "se deje de usar el hambre como arma de guerra", que se liberen a los rehenes israelíes y a los detenidos palestinos y que Israel se retire "por completo" de la Franja.

Ante los miembros de la ONU, Abás, que gobierna en las zonas del territorio palestino de Cisjordania que no controla Israel, se quejó de que "se han aprobado más de mil resoluciones en las Naciones Unidas" y que "ninguna de ellas ha sido aplicada".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y recordó que, mientras la Autoridad Palestina rechazó la violencia y el terrorismo y reconoció el Estado de Israel, este país "no respetó los acuerdos firmados y ha trabajado de forma sistemática para socavarlos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Rechazamos que se equipare nuestra lucha con el antisemitismo, que es contrario a nuestros valores y principios", añadió, e instó a que se ponga "punto y final al terrorismo de años de los colonos (israelíes en Cisjordania)" y a la "confiscación de tierras y propiedades de los palestinos".