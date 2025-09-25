Abren indagación a dos militares colombianos por permitir infiltrada en seguridad de Petro

La medida disciplinaria es contra el mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristhian Padilla Villanueva por la presunta extralimitación de funciones y filtración de información a una civil llamada Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien decía ser la 'capitán Steffanny', de inteligencia policial, indicó este jueves la Procuraduría en un comunicado.

Estas tres personas fueron capturadas por la Fiscalía en varios lugares de Bogotá.

Según las investigaciones, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No.5, "habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a las instalaciones militares y la participación en operaciones tácticas y de inteligencia".

Por instrucciones de Jiménez, supuestamente "se habría ordenado a un oficial entregar a la 'Capitán Stefanny' el computador de operaciones, equipo que maneja información reservada y sensible que es de carácter diario y de cumplimiento de rutas tanto del señor presidente como de su núcleo familiar y la señora vicepresidenta, poniendo en riesgo la seguridad nacional", detalló la Procuraduría.

El Ministerio Público añadió que, al parecer, la supuesta 'capitán Stefanny' "obtuvo información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto sobre estructuras criminales como el Tren de Aragua", banda delictiva de origen venezolano.

Al respecto, el presidente Petro dijo en sus redes sociales: "Siempre me han vigilado. Personas que están para cuidarme terminan es vigilándome. Que la justicia saque estás cadenas clandestinas de conspiración aliadas a las mafias".

Por su parte, la Fiscalía colombiana informó que a los tres capturados les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

Salgado es señalada de "asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con indagaciones en curso y composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios".

Al sargento Padilla lo acusa la Fiscalía de dar detalles sobre los movimientos de la unidad militar y de la logística para la utilización de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió "a la particular disponer de detalles de interés estratégico" sin cumplir con los protocolos de seguridad ni contar con autorización.

"Con esta fuga de material, en algunas oportunidades se solicitaron y ejecutaron diligencias judiciales y se indujo a error a fiscales y jueces al hacerles creer que los reportes provenían de fuentes legales y verificadas", explicó la Fiscalía.