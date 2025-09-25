Agencias federales en Puerto Rico realizan operativo contra 43 miembros de grupo criminal

Parte del operativo se ha llevado a cabo en los residenciales públicos (barriadas populares) Luis Muñoz Morales y Jardines de Montellano, ambos en Cayey (centro), según informan varios medios locales.

Cuatro personas fueron arrestadas en el residencial Luis Muñoz Morales, informó NotiCentro (WAPA-TV).

Las detenciones las dirigen agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

'Los Viraos' es una banda violenta activa especialmente en municipios como Cayey, Caguas, Cidra y Aibonito, según las autoridades.

Su presunta actividad delictiva incluye narcotráfico, posesión de armas ilegales y múltiples asesinatos.

Entre los crímenes vinculados a esta organización se encuentra la muerte de la bebé Annelie Zoé Bonilla Burgos, de cuatro meses, ocurrida en Cayey en 2024.

Según la Policía, la creación de 'Los Viraos' se atribuye a dos individuos que se separaron de la organización criminal liderada por Nelson Torres Delgado, conocido como 'El Burro', quien fue capturado el 17 de octubre de 2024 en una casa ubicada en La Parguera, en Lajas (suroeste).