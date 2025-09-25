Mundo

Agencias federales en Puerto Rico realizan operativo contra 43 miembros de grupo criminal

San Juan, 25 sep (EFE).- Las autoridades federales en Puerto Rico llevan a cabo este jueves 43 órdenes de arresto en diferentes partes de la isla contra presuntos miembros de la organización criminal 'Los Viraos', vinculada al narcotráfico, asesinatos y posesión y venta de armas ilegales.

Por EFE
25 de septiembre de 2025 - 09:40
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

Parte del operativo se ha llevado a cabo en los residenciales públicos (barriadas populares) Luis Muñoz Morales y Jardines de Montellano, ambos en Cayey (centro), según informan varios medios locales.

Cuatro personas fueron arrestadas en el residencial Luis Muñoz Morales, informó NotiCentro (WAPA-TV).

Las detenciones las dirigen agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) y la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

'Los Viraos' es una banda violenta activa especialmente en municipios como Cayey, Caguas, Cidra y Aibonito, según las autoridades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su presunta actividad delictiva incluye narcotráfico, posesión de armas ilegales y múltiples asesinatos.

Entre los crímenes vinculados a esta organización se encuentra la muerte de la bebé Annelie Zoé Bonilla Burgos, de cuatro meses, ocurrida en Cayey en 2024.

Según la Policía, la creación de 'Los Viraos' se atribuye a dos individuos que se separaron de la organización criminal liderada por Nelson Torres Delgado, conocido como 'El Burro', quien fue capturado el 17 de octubre de 2024 en una casa ubicada en La Parguera, en Lajas (suroeste).

Enlace copiado