Al menos 14 muertos, entre ellos bolivianos, tras choque de furgoneta con tráiler en Perú

El accidente se produjo durante la noche del último miércoles en un sector de la carretera Binacional, donde el vehículo menor, de una empresa de transportes con oficinas en la ciudad puneña de Juliaca, colisionó con un tráiler que transportaba cal, señaló la agencia oficial Andina.

El fiscal adjunto Erick Chambilla, que llegó hasta el lugar del accidente para proceder con el levantamiento de los cuerpos, indicó a Radio Americana de Moquegua que "hasta el momento han podido ser identificados cinco de los catorce fallecidos".

De acuerdo con el mismo medio, entre los fallecidos se encuentran miembros de la agrupación Muñequita Flor de Bolivia, que viajaba en la furgoneta a la provincia peruana de Candarave, en la región de Tacna, para ofrecer un concierto.

Los cuerpos identificados fueron trasladados a Moquegua para ser entregados allí a sus familiares, mientras que los no identificados fueron llevados a la ciudad de Ilo, también en la provincia de Moquegua, para ser conservados en la morgue a la espera de su identificación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los heridos fueron trasladados en un primer momento al centro de salud cercano de la localidad de Titire, mientras que el conductor del transporte pesado salió ileso y quedó detenido para proseguir con las investigaciones del accidente, de acuerdo con los mismos medios locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La emisora RPP señaló que fuentes policiales indicaron que la furgoneta, al parecer, chocó en un primer momento con otro tráiler que estaba estacionado en la autopista y luego fue impactada por el vehículo que transportaba la cal.

Hasta el lugar del accidente llegó personal de los bomberos voluntarios y del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), así como representantes de la Fiscalía.

Andina indicó que la escasa visibilidad en la zona dificultó las labores de rescate, por lo que durante la mañana de este jueves se reanudaron los trabajos para trasladar los cuerpos a la morgue.

Mientras que las autoridades aún no precisan el número exacto de fallecidos, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Moquegua informó que cuatro heridos fueron llevados al Hospital Regional por presentar traumatismos y fracturas.

Los accidentes de este tipo son habituales en las carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los conductores, el mal estado de las vías y del parque automotor, así como por las condiciones agrestes de la geografía.

Al año mueren en el país alrededor de 3.000 personas en accidentes de tráfico, la mayoría por atropellos, y unos 55.000 quedan heridos, según cifras del Consejo Nacional de Seguridad Vial.