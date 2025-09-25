Ana Cristina Barragán presenta en San Sebastián 'Hiedra', una historia de supervivencia

'Hiedra' llega a San Sebastián después de su paso por la Mostra de Venecia, donde ganó el premio al Mejor Guión en la sección Horizontes.

La cinta relata la historia de Azucena (Simone Bucio) que espía a los adolescentes de un orfanato que conviven como hermanos. Ella tiene 30 años pero se ha estancado en una edad pasada por un sucesos de abusos que marcó su vida. Allí conocerá a Julio (Francis Eddú Llumiquinga ), de 17 años, con el que establece una relación marcada por el síndrome de Edipo, la risa y la ternura.

"Me interesaba explorar personajes 'rotos que, sin embargo, se vuelven cuidadores, donde hay ternura, pero también reacciones egoístas. Igualmente el lazo entre dos personas que no son familia, pero deciden serlo. Quería salir del margen de las intimidades normadas, explicar otros vínculos", dijo Barragán en el coloquio posterior a la proyección de la película, que compite en la sección Horizontes Latinos.

La ambigüedad es otro de los ejes del filme, algo que le permitió a la cineasta que el espectador fuera poco a poco entendiendo el argumento, "conectándose desde un lugar más instintivo y extraño".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La protagonista está marcada por un abuso en su niñez, "y esto afecta profundamente su vida, su cuerpo, su psicología. Y él, el otro personaje, también está atravesado por el abandono", añade Barragán, quien recuerda haber escrito la historia de 'Hiedra' desde un lugar "mas inconsciente, más sensorial que las anteriores".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En mis películas anteriores, como 'Alba' y 'La piel del pulpo', partí desde experiencias más cercanas a mí, sentía que estaba en un lugar cómodo. No eran historias autobiográficas, pero sí muy próximas, y esta fue diferente", remarca.

Desde imágenes antes de dormir, a sensaciones propias de los 30 años o la maternidad llevaron a Barragán a arriesgarse a hablar de otros mundos, el de los adolescentes que viven en casas de acogida, "que no han sido adoptados y están al borde de salir del sistema, al estado postraumático que queda después de un abuso".

Los silencios marcan una parte importante de la película y eso es algo que la directora ecuatoriana valora combinar con los diálogos.

"Sí, me gusta ver películas con diálogos, pero cuando escribo, cada línea la pienso mucho. Siento que los diálogos, si no están bien trabajados, tienden a explicar demasiado. Me gusta que se diga desde otro lugar: desde los objetos, el cuerpo, lo que queda fuera de cuadro. Y por eso también busco actores naturales, con pequeños gestos que revelen un mundo interno, que sean hipnóticos frente a cámara", señala.

Y también explorar la tensión en los vínculos, en el caso de 'Hiedra' en los familiares.

"Me interesaba mostrar hasta dónde pueden llegar, que los personajes salieran a la naturaleza, liberándose de la opresión de la ciudad, y que en esa naturaleza surgiera cierta animalidad, cierta libertad", explica.

Una libertad que ya buscó en 'La piel del pulpo', donde Barragán se adentró en la relación íntima de dos hermanos mellizos adolescentes, sin llegar al incesto.

"Pero se juega con ese límite de lo que se considera normal o transgresor. Eso, en esta nueva película se fue dando de manera instintiva, sabía que era un riesgo, pero quise tomarlo", concluye.