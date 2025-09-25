Aprueban que el banco español BBVA mejore un 10 % su opa al también español Banco Sabadell

La anterior oferta pasaba por ofrecer una acción del BBVA y 70 céntimos de euros en efectivo por cada 5,5483 títulos del Banco Sabadell. Sin embargo, la nueva propuesta del BBVA, con sede en País Vasco (norte de España), elimina la parte de efectivo, puesto que la contraprestación pasa a ser íntegramente en acciones.

En concreto, el BBVA ofrecería una acción de nueva emisión por cada 4,8376 títulos del Banco Sabadell, entidad con base en Cataluña (noreste de España).

El presidente del BBVA, Carlos Torres, destacó que, así, se mejora en un 10 % la oferta sobre el banco catalán.

Con la desaparición de la parte en efectivo, el BBVA busca que la operación sea fiscalmente neutral, ya que, al pasar a ser la contraprestación totalmente en acciones, los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la opa es aceptada por el 50 % de los derechos de voto del Sabadell.

Según explicó BBVA, su oferta supone valorar la acción de Sabadell a 3,39 euros, en niveles máximos en más de una década, y otorgaría a los accionistas del banco catalán una participación del 15,3 % en la entidad.

Sin embargo, la dirección del Sabadell sigue considerando la oferta del BBVA insuficiente.

Después de que el BBVA presentara el pasado lunes la solicitud de autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la mejora de la oferta, el periodo de aceptación de la opa, que se abrió el pasado 8 de septiembre, ha permanecido suspendido hasta que la CNMV ha aprobado finalmente el folleto.

Ahora se activa nuevamente, y tal y como ha explicado la CNMV, el plazo de aceptación de la oferta queda ampliado hasta el 10 de octubre incluido (frente al día 7 de octubre como estaba inicialmente previsto).

Asimismo, el Banco Sabadell tiene ahora cinco días hábiles para reunir a su consejo de administración y emitir una opinión al respecto de la mejora de la oferta.