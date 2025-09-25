Arabia Saudí congela durante cinco años el importe del alquiler en Riad y su área urbana

Estas disposiciones, respaldadas por un Real Decreto y una decisión del Gabinete, buscan frenar el aumento de los precios de arrendamiento residencial y comercial, regular la relación entre propietarios e inquilinos, promoviendo equidad y transparencia, informó la agencia de noticias oficial saudí SPA citando a la Autoridad General de Bienes Raíces del reino.

Entre las principales medidas que cita, se suspende durante cinco años, a partir de esta misma jornada, cualquier aumento anual en el valor del alquiler para contratos nuevos o existentes en propiedades ubicadas en el área urbana de la capital.

Además, el valor de alquiler de inmuebles vacíos se fijará según el último contrato registrado, mientras que para propiedades no arrendadas previamente se determinará por acuerdo entre las partes.

Las disposiciones también regulan la renovación automática de contratos, que se prorrogarán salvo notificación de no renovación con al menos 60 días de antelación, agregó SPA.

En Riad, los arrendadores no podrán negarse a renovar ni exigir el desalojo, salvo en casos específicos como impago, defectos estructurales certificados o uso personal del propietario o sus familiares de primer grado.

Estas medidas representan un paso hacia un mercado de alquiler más justo y sostenible, alineado con los objetivos de desarrollo urbano del reino, concluyó SPA.