Arrestan en EE.UU. a un hombre por matar a trece caimanes y subir sus imágenes a Snapchat

Los agentes capturaron a Jacob Latreille en el condado de Brevard, en el centro de Florida, tras una investigación en la que obtuvieron videos de Snapchat de su amigo, Luke Michael Landry, de 25 años, en los que muestra cómo capturan y matan a los reptiles, según la orden de arresto disponible este jueves.

El hecho es un trabajo grupal, pues la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, en inglés) indicó que, además de Latreille, de la ciudad de Mims, hay órdenes de arresto activas para Landry, Robert Gage Martin, y Wyat Scott Lowe, todos de la ciudad de Titusville.

La FWC acusa a Latreille, quien ya ha estado detenido al menos otras cuatro veces, y a sus supuestos cómplices de capturar a siete caimanes el 19 de abril, la mayoría con sus propias manos, desde un bote aerodeslizador antes "de matar la mayoría de ellos".

Después, entre el 24 de abril y el 11 de mayo, cazaron de forma ilegal al menos a otros siete caimanes y los mataron, indicó la FWC en un comunicado.

Las imágenes tomadas por ellos mismos muestran a siete caimanes muertos sobre hielo en un bote, y los presuntos responsables posando con otros cinco animales fallecidos en el barco, de acuerdo con la declaración judicial del arresto.

Uno de los videos, según dicho documento, muestra que Latreille está operando el bote en la noche, virando hacia donde están los animales y dando órdenes para que los otros puedan capturarlos.

"La FWC toma esta y otras violaciones a la vida silvestre muy seriamente. Agarrar y manejar ilegalmente vida silvestre es una violación seria de la ley de Florida y representa un riesgo tanto para la vida silvestre como la seguridad pública", concluyó dicho organismo en su posicionamiento.

Florida concentra más de una quinta parte de la población total del caimán estadounidense, con cerca de 1,25 millones de ejemplares del estimado nacional de cinco millones, según la organización Defenders of Wildlife.