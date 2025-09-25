Autoridades del estado venezolano de Zulia evalúan daños en infraestructuras tras sismo

"Estamos evaluando los daños estructurales que hasta este momento han sido reportados, entre ellos, el Hospital Luis Razetti, en la población de Pueblo Nuevo, en (el municipio) Baralt, el puente de San Pedro, también en ese municipio", indicó el gobernador a las afueras de la Iglesia Santa Bárbara, en Maracaibo -capital del estado Zulia-, que sufrió daños en su torre.

Caldera dijo que también hay daños en el Hospital General del Sur, en Maracaibo, así como en algunos semáforos y la suspensión del servicio eléctrico en sectores del municipio Lossada.

"Lo más importante es que el pueblo zuliano sale fortalecido, gracias a su conciencia, gracias a su oración y a un Gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro Moros, que tiene hoy esas herramientas, como es un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que en momentos como este se activa y estará acompañando al pueblo zuliano", añadió.

El gobernador señaló que los cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, así como ingenieros y técnicos de las diferencias alcaldías del Zulia, estarán evaluando en las próximas horas otros posibles daños en la región.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este miércoles, se registró un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter en regiones del occidente de Venezuela, según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El organismo publicó en su cuenta de X que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 40 kilómetros al noreste de La Ceiba, una población del estado Trujillo, y a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero, en el estado Zulia.

La profundidad fue de 26,5 kilómetros, agregó el informe, y detalló que el temblor ocurrió a las 18:21 hora local (22:21 GMT).

Además de Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, así como en Caracas.

El temblor también se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa atlántica, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín, en el noroeste del país.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento fue de magnitud 6,1 a una profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado Zulia, y doce minutos después hubo una réplica de magnitud 4,3.