Bombarderos estratégicos rusos efectúan vuelo de patrulla sobre mares de Béring y Ojotsk

"La duración del vuelo fue de más de 14 horas. Los bombarderos fueron escoltados por aviones Su-35S y Su-30SM de la Fuerza Aeroespacial rusa", indicó un comunicado publicado en Telegram junto a un vídeo de la misión.

Durante el vuelo las tripulaciones de los aviones repostaron combustible.

En algunos tramos de la ruta "los bombarderos estratégicos fueron seguidos por cazas de países extranjeros".

"Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo", concluyó Defensa.

La aviación estratégica rusa (Tu-160, Tu-95MS y Tu-22M3) efectúa regularmente patrullas sobre las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania.

En agosto pasado estos aviones efectuaron una misión de patrulla sobre las aguas neutrales de Barents, frontera con Alaska.