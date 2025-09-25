Mundo

Bosch quiere recortar 13.000 empleos más, sobre todo en Alemania

Fráncfort (Alemania), 25 sel (EFE) .- La compañía alemana de componentes automovilísticos y electrodomésticos Bosch informó este jueves de que quiere recortar 13.000 empleos más hasta 2030, sobre todo en las fábricas en Alemania de su división de movilidad, que afronta dificultades por la crisis que atraviesa el sector automovilístico.

Por EFE
25 de septiembre de 2025 - 10:30
El director de Personal de Bosch, Stefan Grosch, dijo que la compañía debe reducir urgentemente y de forma duradera los costes del área de componentes automovilísticos y mejorar su competitividad.

"Lamentablemente no podemos evitar más recortes de empleos a los que ya hemos comunicado", añadió el director de Personal de Bosch.

La filial de movilidad de Bosch, en la que ahora trabajan 70.000 personas y que había comunicado una reducción de 9.000 empleos en Alemania a comienzos del año pasado, reacciona con una reducción de costes de 2.500 millones de euros a la crisis que atraviesa la industria automovilística alemana y desde finales de 2023 ha anunciado varias reducciones de personal.

Bosch empleaba a 417.900 personas en todo el mundo a finales de 2024, 11.600 menos que un año antes.

En Alemania el número de empleados de Bosch ha caído un 3,4 % (4.500 empleos), hasta unos 129.600 empleos.

