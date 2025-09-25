Bosch quiere recortar 13.000 empleos más, sobre todo en Alemania

El director de Personal de Bosch, Stefan Grosch, dijo que la compañía debe reducir urgentemente y de forma duradera los costes del área de componentes automovilísticos y mejorar su competitividad.

"Lamentablemente no podemos evitar más recortes de empleos a los que ya hemos comunicado", añadió el director de Personal de Bosch.

La filial de movilidad de Bosch, en la que ahora trabajan 70.000 personas y que había comunicado una reducción de 9.000 empleos en Alemania a comienzos del año pasado, reacciona con una reducción de costes de 2.500 millones de euros a la crisis que atraviesa la industria automovilística alemana y desde finales de 2023 ha anunciado varias reducciones de personal.

Bosch empleaba a 417.900 personas en todo el mundo a finales de 2024, 11.600 menos que un año antes.

En Alemania el número de empleados de Bosch ha caído un 3,4 % (4.500 empleos), hasta unos 129.600 empleos.