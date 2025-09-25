Mundo

Bruselas autoriza un fármaco para la fase inicial del alzhéimer en pacientes específicos

Bruselas, 25 sep (EFE).- La Comisión Europea autorizó este jueves la comercialización en la Unión Europea del medicamento Kisunia, un fármaco para tratar el "deterioro cognitivo leve, incluida la demencia leve en las primeras etapas de la enfermedad de Alzhéimer", en "pacientes con una particular disposición genética".

25 de septiembre de 2025 - 12:40
El Ejecutivo comunitario concedió la autorización tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que ha concluido que "los beneficios de este medicamento superaban los riesgos para una población específica de pacientes con alzhéimer temprano".

En concreto, "puede ayudar a ralentizar la progresión de los problemas cognitivos y funcionales asociados con la enfermedad de Alzheimer en ciertos pacientes", dijo Bruselas en un comunicado.

Por eso, Kisunia solo puede comercializarse bajo "condiciones estrictas", puntualizó Bruselas, y debe estar sujeto a "medidas claras de mitigación de riesgos como requisitos de seguimiento y etiquetado".

