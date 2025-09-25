Bruselas autoriza un fármaco para la fase inicial del alzhéimer en pacientes específicos

El Ejecutivo comunitario concedió la autorización tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que ha concluido que "los beneficios de este medicamento superaban los riesgos para una población específica de pacientes con alzhéimer temprano".

En concreto, "puede ayudar a ralentizar la progresión de los problemas cognitivos y funcionales asociados con la enfermedad de Alzheimer en ciertos pacientes", dijo Bruselas en un comunicado.

Por eso, Kisunia solo puede comercializarse bajo "condiciones estrictas", puntualizó Bruselas, y debe estar sujeto a "medidas claras de mitigación de riesgos como requisitos de seguimiento y etiquetado".