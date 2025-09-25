Bruselas dice que la nueva meta de recorte de CO2 de China es "claramente decepcionante"

"Lamentablemente, la contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que han presentado queda muy por debajo de lo que creemos que es tanto alcanzable como necesario", señaló el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, en un mensaje difundido por sus colaboradores.

El responsable de clima de la Comisión Europea recordó para sustentar su crítica que "China es, con diferencia, el mayor emisor en términos absolutos y también figura entre los más altos en términos per cápita, representando aproximadamente el 30 % de las emisiones mundiales".

"Este nivel de ambición es claramente decepcionante y, dado el inmenso impacto de China, hace que alcanzar los objetivos climáticos mundiales sea significativamente más difícil", agregó Hoekstra, quien añadió que la UE seguirá "presionando" a China para que vaya "más allá del nivel actual de ambición y respeten nuestros compromisos conjuntos en el marco del Acuerdo de París".

El comisario europeo de Acción Climática reaccionó así al anuncio del presidente de China, Xi Jinping, quien este miércoles anunció, por videoconferencia en el marco de la Asamblea General de la ONU, los nuevos objetivos climáticos de Pekín.

Además del mencionado recorte de emisiones, Xi se comprometió a que el consumo de energía no fósil en el país represente más del 30 % del consumo total de energía y a instalar seis veces más capacidad de energía solar y eólica que en 2020.

La Unión Europea, por su parte, no ha comunicado aún su NDC de manera formal, a falta de acuerdo entre los veintisiete Estados miembros y entregó en Nueva York una "declaración de intenciones" donde indica que aspira a recortar sus emisiones de CO2 entre un 66,25 y 72,5 % en 2035.

El bloque comunitario, no obstante, cuenta con llegar a tiempo para entregar un plan formal antes de la cumbre del clima de la ONU COP30 que se celebrará en Belém (Brasil) a finales de noviembre.